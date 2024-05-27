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Происшествия

Пассажиры получили серьезные травмы во время полета над Турцией

Более 10 пассажиров рейса авиакомпании Qatar Airways получили травмы, сообщает Associated Press.

Это произошло во время прохождении самолета через зону турбулентности.

В аэропорту Дублина самолет встретили медицинская служба и полицейские — шестеро пассажиров и шесть членов экипажа получили различные травмы, сообщает "Интерфакс". Это произошло в небе над Турцией.

Ранее ЧП случилось на борту Boeing лучшей авиакомпании мира. Более 70 человек пострадали в полете, один пассажир погиб в самолете авиакомпании Singapore Airlines

Всего на борту находилось 211 пассажиров и 18 членов экипажа.

Boeing 777-300ER выполнял рейс Лондон — Сингапур.

Самолет попал в воздушную яму. Это случилось, когда бортпроводники разносили еду. Десятки пассажиров получили травмы, а пилоты резко сменили курс и посадили лайнер в Бангкоке.

У некоторых пассажиров были сломаны руки, у самолета обрушились часть потолка и багажные отсеки.

После приземления всех пострадавших доставили в больницу. Сотрудникам авиаузла потребовалось полтора часа, чтобы эвакуировать всех пассажиров.

Один из пассажиров не выжил — у него случился сердечный приступ.

Ясное небо

Самолет Singapore Airlines мог попасть в турбулентность ясного неба. Она возникает в абсолютно безоблачном пространстве. И не имеет видимых индикаторов для радаров или спутников.

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