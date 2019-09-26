Пассажирка Boeing из Барнаула рассказала о жестком приземлении и давке на борту

Вечером 25 сентября в аэропорту Барнаула при приземлении у Boeing 767−300 загорелась шина первой стойки шасси. Юлия, одна из 334 пассажиров, рассказала altapress.ru, что происходило на борту в момент ЧП.

По словам девушки, рейс отправился по расписанию и полет проходил как обычно. Когда прилетели в Барнаул и начали снижаться, что-то пошло не так.

«Стали заходить на посадку с района Нового моста, полетели над Обью. Уже показался аэропорт, начали снижаться. Мы были с мужем на 8 ряду, дыма в передней части не было. В хвосте дым был. С улицы, говорили, видели огонь от стоек шасси», — рассказывает Юлия.

Бортпроводники приняли решение об эвакуации, началась паника. Муж Юлии сохранял спокойствие и пытался успокоить других пассажиров. Потом в салоне погас свет и паника вновь поднялась.

«Очень напугал один бортпроводник. Он с бешеными глазами выбежал и мне из-за него больше всего стало страшно. Я, конечно, после первого касания уже заревела и начала читать все известные молитвы. Люди визжали. Было очень много детей, все начали плакать», — говорит пассажирка.

Boeing-767 после аварийной посадки в барнаульском аэропорту. zapsib-sut.sledcom.ru

Эвакуация проходила с помощью надувного трапа под крики людей. Девушка говорит, что на борту была сильная давка, люди летели по трапу и никто не помогал внизу.

«Можно представить аквапарк, когда ты спускаешься с горки и плюхаешься в воду. Тут ты плюхаешься на асфальт. и, конечно, у всех содранные руки ноги и колени. Муж цел, у меня ссадины на коленях и растяжение связок правого голеностопного сустава», — продолжает Юлия.

Когда пассажиры еще спускались, пожарные уже тушили самолет, отмечает пассажирка. На улице все начали поздравлять друг друга со вторым днем рождения.

Как уже писал altapress.ru, командир воздушного судна после касания полосы сообщил о возгорании шасси. Диспетчер аэропорта объявил тревогу, в 21:15 местного времени спасательные службы были на месте происшествия. В 21:26 задымление ликвидировали.

В барнаульском аэропорту. Алексей Мартышкин

По последним данным, после посадки самолета за медицинской помощью обратились 49 человек. На момент публикации только один человек остался в больнице.

Авиакомпания AZUR air, которой принадлежит самолет, разместила в соцсетях официальное сообщение, что пострадавшие пассажиры получат компенсации. Сумма выплат пока не называется.

26 сентября пассажиры рейса Барнаул — Камрань улетят во Вьетнам резервным бортом.