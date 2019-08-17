Пассажирку севшего в поле A321 затравили из-за видео в соцсети

Алла Гарковенко, одна из пассажирок лайнера Airbus A321, совершившего экстренную посадку в кукурузном поле, рассказала о травле в СМИ и интернете из-за видео с места происшествия, сообщают «Известия».

Девушка рассказала, что после эвакуации из самолета, она была в шоковом состоянии и достала телефон, чтобы снять на видео свои эмоции.

Однако в интернете неоценили поведения Аллы. Британское издание Daily Mail и вовсе назвало россиянку «неблагодарной инструкторшей по танцам на пилоне», которая «саркастично высказывалась и ругалась, пока все остальные пассажиры благодарили пилотов».

«Я выбежала на другую сторону — не туда, куда все люди, и оказалась одна в кукурузном поле. Я была на нервах. Первое, что я сделала — это включила телефон <…> Что значили мои слова? Первые секунды — стрессовые. Ты не думаешь, что блин… спасибо, ура, бабочки-звездочки, все в розовом свете. Нет, все не так происходит» — приводит слова девушки телеканал «360».

Сейчас скандал разгорелся еще сильней. Пользователей Instagram возмутило, что в такой ситуации девушка пожаловалась на испачканную руку, а в других роликах не поблагодарила пилотов.

«Никто из пассажиров не имел претензий к пилотам. Как люди могли подумать, что мы против пилотов? Кем надо быть? Они нас спасли! Мы с ним и были в этом поле, бок о бок там были», — поясняет Алла, называя чудом посадку в поле.

Кроме того, девушка отметила, что не намерена оставлять травлю безнаказанной и планирует судиться.

Напомним, 15 августа, самолет А-321 авиакомпании «Уральские авиалинии» совершал рейс из Москвы в Симферополь, но совершил жесткую посадку после взлета возле деревни Рыбинское на окраине Жуковского. Двигатель самолета загорелся — в него попала птица. На борту воздушного судна находились 234 человека. Они серьезно не пострадали.