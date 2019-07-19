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Происшествия

Пассажирку троллейбуса в Новосибирске в дождь ударило током

В Новосибирске девушка пострадала от удара током, когда заходила в троллейбус. Об этом она написала в группе «Инцидент Новосибирск». Девушка провела в больнице несколько дней и планирует обратиться в суд.

Барнаульский троллейбус в дождь.
Барнаульский троллейбус в дождь.
Михаил Хаустов

ЧП произошло 16 июля, шел сильный дождь. Пассажирка заходила в троллейбус: она взялась за поручень, одна нога была на ступеньке, как вдруг девушку начало бить током. К ней подоспел водитель, вскоре пострадавшую отбросила на асфальт.

На место приехала полиция и скорая помощь.

По словам пострадавшей, причины утечки тока ещё не выяснили. Девушка планирует подавать в суд, чтобы подобный случай не повторился.

«Врачи говорят, мне повезло», — поделилась она.

Ранее в Алтайском крае подростка ударило током на ж/д станции. При попытке сфотографироваться на цистерне его притянуло к проводам высокого напряжения. Ребенок получил удар током и потерял сознание. У пострадавшего ожоги 38% поверхности тела.

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