Пассажирский Boeing вернулся в Шереметьево из-за трещины в кабине пилотов

Пассажирский самолет Boeing 737, выполнявший рейс из Москвы в Сургут, вернулся в «Шереметьево» из-за трещины на лобовом стекле, сообщает ТАСС .

«Boeing вылетел из „Шереметьево“. После вылета экипаж заметил трещину на лобовом стекле и принял решение вернуться назад в аэропорт вылета. Посадка прошла в штатном режиме», — сказал собеседник агентства в экстренных службах.

Борт вылетел из Москвы около 22:30 мск 15 декабря, пишет bm.ru. Пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что сразу после посадки самолет с пассажирами, прилетевший из Минска в Москву, столкнулся в аэропорту Шереметьево со стоящим лайнером.

В сентябре в Шереметьево из-за ошибки буксировщика столкнулись два самолета российских авиакомпаний «Аэрофлота» и Royal Flight. Первый с 229 пассажирами на борту уже стоял на точке запуска в Пекин