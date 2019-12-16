Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
16 декабря -13°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

Пассажирский Boeing вернулся в Шереметьево из-за трещины в кабине пилотов

Пассажирский самолет Boeing 737, выполнявший рейс из Москвы в Сургут, вернулся в «Шереметьево» из-за трещины на лобовом стекле, сообщает ТАСС.

Самолет.
Самолет.
СС0

«Boeing вылетел из „Шереметьево“. После вылета экипаж заметил трещину на лобовом стекле и принял решение вернуться назад в аэропорт вылета. Посадка прошла в штатном режиме», — сказал собеседник агентства в экстренных службах.

Борт вылетел из Москвы около 22:30 мск 15 декабря, пишет bm.ru. Пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что сразу после посадки самолет с пассажирами, прилетевший из Минска в Москву, столкнулся в аэропорту Шереметьево со стоящим лайнером.

В сентябре в Шереметьево из-за ошибки буксировщика столкнулись два самолета российских авиакомпаний «Аэрофлота» и Royal Flight. Первый с 229 пассажирами на борту уже стоял на точке запуска в Пекин

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость