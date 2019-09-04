Не вырулил: в Шереметьево столкнулись самолеты

В московском аэропорту Шереметьево из-за ошибки буксировщика столкнулись два самолета российских авиакомпаний «Аэрофлота» и Royal Flight. Первый с 229 пассажирами на борту уже стоял на точке запуска в Пекин, передает РБК .

Источник РБК сообщает, что водитель тягача не смог соблюсти дистанцию. Из-за этого самолеты столкнулись крыльями, повредив их. На видео, которое сняли пассажиры «Авиафлота», видно, что часть крыла их самолета раскрошилась и обломки упали на землю.

При этом в пресс-службе «Шереметьево» отметили, что буксировка производилась по рулежной дорожке за пределами взлетно-посадочной полосы.

Пострадавших в ЧП нет. Пассажиров, летевших до Пекина, эвакуировали из самолета, а позже предоставили другой лайнер до пункта назначения.

По факту столкновения самолетов, транспортная прокуратура организовала проверку.

Это очередное авиа-ЧП, которое произошло в этом году в «Шереметьево». В мае здесь сгорел самолет «Аэрофлота», вылетавший рейсом «Москва — Мурманск», который экстренно вернулся в аэропорт после взлета. В результате ЧП погиб 41 человек. Спастись удалось 33 пассажирам и четырем членам экипажа.

В июне СМИ писали о коллапсе аэропорта, где скопилась почти тонна неразобранного багажа. Исправить ситуацию обещали к середине августа.

В июле самолет авиакомпании Nordwind Airlaines, направлявшийся в Ереван, вернулся в аэропорт после срабатывания датчика задымления. Во время эвакуации по надувным трапам восемь человек пострадали, один госпитализирован.