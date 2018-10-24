Патрушев сказал, что в Сибири недостаточно защищены аэропорт и вокзалы

24 октября в Новосибирске на выездном совещании по вопросам безопасности Николай Патрушев заявил о недостаточной антитеррористической защите аэропорта Омска и железнодорожных вокзалов крупных городов Сибири.

«На таких объектах транспортной инфраструктуры как Хатангский морской порт, Омский аэропорт, железнодорожные вокзалы Новосибирск-Главный, Томск, Омск, Красноярск и Барабинск для обеспечения транспортной безопасности применялось несертифицированное оборудование (видеокамеры, рентгено-телевизионные установки, интроскопы), в границах железнодорожных станций отсутствуют контрольно-пропускные пункты, на которых должен производиться досмотр физических лиц, а также транспортных средств, грузов, багажа, ручной клади и личных вещей, перемещаемых в зону транспортной безопасности», — сообщил Патрушев, цитирует секретаря Совбеза «Интерфакс».

Такое — несертифицированное — техническое оснащение объектов проводилось из-за недостатка финансирования, считает Патрушев.

По его словам, ситуация в области обеспечения антитеррористической защищенности на объектах транспортной инфраструктуры в Сибирском федеральном округе (СФО) «по-прежнему остается сложной, о чем свидетельствуют результаты прокурорских проверок».

«Прошу собственников указанных объектов транспортной инфраструктуры в кратчайшие сроки устранить выявленные недостатки, обратив особое внимание на вопросы организации их физической и технической защиты согласно установленным требованиям», — сказал Патрушев.

В совещании принимают участие все главы регионов СФО, которые отчитаются о мерах по защите населения при возникновении угроз чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Темы предыдущего совещания в Барнауле

Традиционно, на каждом выездном совещании под эгидой Совета безопасности подводятся итоги реализации мер, принятых после такого же мероприятия годом ранее.

Главными темами аналогичного совещания, прошедшего 24 октября 2017 года в Барнауле, были дополнительные меры по профилактике правонарушений, принимаемые органами государственной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления, а также вопросы экологической безопасности при обращении с отходами потребления и декриминализация данной сферы в СФО, пишет РИА Новости.