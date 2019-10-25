Патрушев связал прорыв дамбы в Красноярском крае с безответственностью чиновников

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на совещании по вопросам обеспечения безопасности в Омске связал недавний прорыв дамбы на реке Сейба в Красноярском крае с безответственным отношением должностных лиц к вопросам прогнозирования и предупреждения чрезвычайных ситуаций, сообщают РИА Новости.

В своем выступлении он отметил, что в нынешнем году в СФО не удалось предотвратить последствия разрушительных природных явлений, повлекших человеческие жертвы и значительный материальный ущерб.

«Уже сейчас очевидно, что подобные чрезвычайные ситуации часто являются следствием формального подхода к выполнению поставленных задач, отсутствием четко выстроенной работы по прогнозированию и предупреждению чрезвычайных ситуаций… Одним из последних событий, свидетельствующих о таком безответственном отношении, стало происшествие в Курагинском районе Красноярского края, связанное с прорывом незаконно построенных дамб», — цитирует Патрушева РИА Новости.

Патрушев напомнил руководителям региона о том, что необходимо жестко контролировать соблюдение технических правил и обеспечением безопасного функционирования гидротехнических сооружений. Особой ревизии заслуживают все бесхозные сооружения, которых «вообще быть не должно».

Секретарь Совбеза добавил, что оценку действиям должностных лиц даст следствие, пишет РБК.

«Отсутствие на местах эффективной предупредительно-профилактической работы приводит к нанесению вреда здоровью и гибели людей, нанесению ущерба их жилью, имуществу, объектам инфраструктуры. Потом мы вынуждены направлять колоссальные государственные ресурсы и средства на ликвидацию этих последствий», — заявил он.

Разрушенная дамба в Красноярском крае 24.mchs.gov.ru/

Что произошло на дамбе в Сейбе

В ночь на 19 октября под напором воды одну за другой Сейба снесла 5 незаконно построенных дамб. Огромная волна в 5 метров с селевым потоком из глины, грязи и камней накрыла временные общежития, в которых находились золотодобытчики.

Погибли 17 человек, 18 госпитализированы, трое числятся пропавшими без вести.

После происшествия в Курагинском районе было возбуждено уголовное дело, трое фигурантов отправлены под арест на два месяца. Спасатели по-прежнему строят временные дамбы.