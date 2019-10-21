Следователи выяснили, что в Красноярском крае прорыв реки разрушил сразу пять дамб

После гибели 15 работников золотодобывающей компании в Красноярском крае, произошедшей из-за прорыва дамбы , Росприроднадзор намерен проверить все дамбы в стране. Об этом сообщает РБК.

По информации следственного комитета, на реке Сейба произошло разрушение пяти дамб. «Установлено, что дамбы возведены незаконно без каких-либо разрешительных документов с целью отвода грунтовых вод на участке золотодобычи», — констатируют в СКР.

Что случилось в Красноярском крае

В ночь на 19 октября на реке Сейба в районе п. Щетинкино прорвало дамбу на золотодобывающем прииске. Разработку месторождения вела компания «Сисим» (входит в холдинг «Сибзолото»), сообщает ТАСС.

Вода почти полностью смыла два рабочих общежития временного типа, где, предположительно, находились до 80 человек. По последним данным, при прорыве дамбы погибли 15 человек. Пятеро числятся пропавшими без вести. Девять пострадавших — в больнице.

При этом, по данным управления следственного комитета по Красноярскому краю, в результате ЧП на Сейбе было разрушено пять дамб. «Прорыв начался с самой верхней, а затем по цепочке из-за силы двигающегося потока воды разрушилось еще четыре гидротехнических сооружения», — указывают в правоохранительном ведомстве.

Что намерены делать чиновники

В Росприроднадзоре намерены в понедельник 21 октября попросить у правительства разрешения проверить все дамбы в стране.

В ведомстве заявили, что это надо сделать, чтобы избежать повторения трагедии в Красноярском крае. Неясно, однако, смогут ли проверить неофициальные дамбы, коль скоро об их существовании неизвестно.

Кроме того, с 23 октября инспекторы проверят все участки, где работает компания «Сисим».

Разрушенная дамба в Красноярском крае 24.mchs.gov.ru/

Куда смотрели проверяющие

После трагедии Ростехнадзор сообщил, что дамба не была зарегистрирована, а потому на ней не проводились регулярные проверки. Председатель регионального правительства Юрий Лапшин тоже заявил, что дамба была построена незаконно и надзорные органы просто не знали о её существовании, рассказали «Открытые медиа».

Однако только в 2019 году «Сисим» четыре раза проверяли контролирующие организации, сообщает издание. И до 21 октября должна была пройти еще одна проверка.

За 2019 год предприятие по одному разу проверял Роспотребнадзор и трудовая инспекция и дважды — специалисты службы по надзору в сфере природопользования.