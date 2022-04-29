Пациент с ножом напал на тульских медиков и погиб при задержании

Пациент набросился на врачей с ножом в Киреевске (Тульская область), передают в Telegram-канале «Говорит Москва».

Мужчина поступил в Киреевскую центральную районную больницу, объяснили в региональном Минздраве.

«Он был в тяжелом состоянии и вел себя агрессивно: выкрал нож в сестринской комнате и напал на врачей», — пояснили в ведомстве.

На место происшествия вызвали сотрудников Росгвардии. Они уговаривали дебошира сдаться, но он накинулся на одного из силовиков.

После этого сотрудники правоохранительных органов были вынуждены ликвидировать его.

Никто из работников медучреждения не пострадал.

Почему и зачем россиянин напал на врачей, пока не известно. Предполагается, что он мог быть под действием абстинентного синдрома, поскольку злоупотреблял алкоголем.

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