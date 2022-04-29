29 апреля
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

Пациент с ножом напал на тульских медиков и погиб при задержании

Пациент набросился на врачей с ножом в Киреевске (Тульская область), передают в Telegram-канале «Говорит Москва».

Нож.
Нож.
altapress.ru

Мужчина поступил в Киреевскую центральную районную больницу, объяснили в региональном Минздраве.

«Он был в тяжелом состоянии и вел себя агрессивно: выкрал нож в сестринской комнате и напал на врачей», — пояснили в ведомстве.

На место происшествия вызвали сотрудников Росгвардии. Они уговаривали дебошира сдаться, но он накинулся на одного из силовиков.

После этого сотрудники правоохранительных органов были вынуждены ликвидировать его.

Никто из работников медучреждения не пострадал.

Почему и зачем россиянин напал на врачей, пока не известно. Предполагается, что он мог быть под действием абстинентного синдрома, поскольку злоупотреблял алкоголем.

Ранее барнаулец получил 21 год в колонии строгого режима — он убил и попытался сжечь полицейского.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость