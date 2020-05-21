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Происшествия

Пациенты бурятского обсерватора закидали медсестер камнями и гоняли их по лесу

В Бурятии пациенты обсерватора, которых 16 мая изолировали после возвращения из Китая, напали на медперсонал, сообщают в Instagram Детской республиканской клинической больницы.

В Бурятии медсестер закидали камнями.
В Бурятии медсестер закидали камнями.
кадр из видео.

Изолированные люди недовольны условиями проживания. Разместили их в детском реабилитационном центре, в котором деревянные постройки 1985 года.​

По данным медучреждения, пациенты «вели себя неадекватно агрессивно, угрожали, хулиганили, ломали больничное имущество».

«Во время нашей смены начали на нас налетать, швыряться камнями, всяко разно нас обзывать, материть. Страшновастенько работать с ними <…> Мы в этих костюмах убегали по лесу», — рассказали медсестры на видео.

Отмечается, что работники обсерватора неоднократно жаловались в полицию, но действия ведомства ограничились лишь дистанционным составлением протокола.

После инцидента министр здравоохранения республики Евгения Лудупова сообщила, что теперь полиция будет приезжать при необходимости, только нужно обеспечить наряды защитными костюмами.

Напомним, ранее прибывшие из Таиланда туристы устроили дебош в обсерваторе в Иркутске.

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