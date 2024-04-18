Паводки и наводнения в российских регионах показали на снимках. Съемка из космоса

Основные усилия сосредоточены на мониторинге паводков и наводнений на территории Оренбургской, Саратовской, Самарской, Курганской, Тюменской, Томской, Кемеровской и Омской области, Красноярского, Алтайского, Забайкальского, Пермского и Приморского края, а также Республик Саха (Якутия) и Бурятия, сообщает пресс-служба госкорпорации.

Затопленные регионы. Съемка из космоса. roscosmos.ru

Задействованы все космические аппараты российской космической системы ДЗЗ.

Затопленные регионы. Съемка из космоса. roscosmos.ru

Запросы на предоставление космических данных направлены также зарубежным космическим агентствам Франции, США, Китая и другим участникам Международной Хартии по космосу и крупным катастрофам.

Ранее масштабы потопа в России и Казахстане сняли из космоса.

Самое важное - в нашем Telegram-канале