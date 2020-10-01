Педофила с залысинами и густыми бровями ищут в Сибири после серии нападений на детей

В Иркутской области разыскивают мужчину, который с сексуальными намерениями нападал на детей, сообщает региональное МВД.

Инциденты произошли в начале сентября в одном из кварталов Ангарска.

«На основании имеющихся данных установили внешность мужчины. Помимо этого, предполагаемого злоумышленника зафиксировала камера видеонаблюдения», — рассказали в ведомстве.

Седоволосому мужчине на вид около 50 лет, его отличительные приметы — лобные залысины и густые брови черного цвета.

Уголовное дело возбудили за «насильственные действия сексуального характера в отношении детей, не достигших четырнадцатилетнего возраста».

Какую-либо конкретную информацию, связанную с нападениями, в МВД не раскрывают.

В региональном СК уточнили, что от действий мужчины пострадали трое детей.

Ранее стало известно, что в колонии умер алтайский священник, осужденный на 12 лет за насилие над 13-летней девочкой.