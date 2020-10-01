Педофила с залысинами и густыми бровями ищут в Сибири после серии нападений на детей

Инциденты произошли в начале сентября в одном из кварталов Ангарска.
«На основании имеющихся данных установили внешность мужчины. Помимо этого, предполагаемого злоумышленника зафиксировала камера видеонаблюдения», — рассказали в ведомстве.
Седоволосому мужчине на вид около 50 лет, его отличительные приметы — лобные залысины и густые брови черного цвета.
Уголовное дело возбудили за «насильственные действия сексуального характера в отношении детей, не достигших четырнадцатилетнего возраста».
Какую-либо конкретную информацию, связанную с нападениями, в МВД не раскрывают.
В региональном СК уточнили, что от действий мужчины пострадали трое детей.
Ранее стало известно, что в колонии умер алтайский священник, осужденный на 12 лет за насилие над 13-летней девочкой.