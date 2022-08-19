19 августа
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Происшествия

Пенсионер на иномарке сбил ребенка на самокате в Барнауле

Автомобиль Toyota Caldina сбил 10-летнего ребенка, который на самокате пересекал проезжую часть улицы Антона Петрова в Барнауле. Подробности происшествия сообщили в ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Полиция.
Полиция.
vk.com/mvd22

Наезд на пешехода случился 17 августа около 19:40 по местному времени. Сотрудники полиции установили, что за рулем иномарки находился 72-летний пенсионер. Ребенок переезжал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Он получил травмы.

В краевой Госавтоинспекции напомнили, что при движении на велосипедах и самокатах перед «зеброй» следует сначала спуститься с транспорта, взять его в руки или вести рядом с собой, и только после этого пересекать проезжую часть.

Напомним, в Новосибирске возбудили уголовное дело по факту смерти пятилетней девочки в результате падения с самоката в детском саду. Ребенок получил смертельную травму, ударившись головой.

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