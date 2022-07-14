15 июля
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Происшествия

Пенсионер ранил ребенка во время стрельбы по бродячим собакам из ружья

63-летний житель поселка Коммунаров в Тульской области ранил из ружья мальчика, когда стрелял из ружья по бездомным собакам. Об этом сообщается на сайте регионального управления МВД России.

Ружье. Оружие.
Ружье. Оружие.
СС0

Инцидент произошел 12 июля. Правоохранительные органы установили, что в момент происшествия 11-летний ребенок прогуливался по улице.

Пенсионер был так увлечен охотой на бродячих собак, что не заметил приближения мальчика. Один из выстрелов дробью ранил его.

Ребенка госпитализировали. Полицейские уточнили, что ранение не опасно для жизни. Ружье, из которого велся огонь, было зарегистрировано.

По факту случившегося против пожилого мужчины составлен административный протокол по статье «Стрельба из оружия в населенных пунктах» (ч.2 ст. 20.13 КоАП РФ).

Действия пенсионера проверяют на признаки причинения вреда здоровью несовершеннолетнего по неосторожности и жестокого обращения с животными.

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