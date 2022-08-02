2 августа
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Происшествия

Пенсионер украл 200-килограмовый батут в Сибири

Сотрудники МВД по Омской области возбудили уголовное дело по поводу кражи батута ценой в 400 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Батут.
Батут.
ССО.

Владелец батута, индивидуальный предприниматель, оставил свернутый батут на хранение своему 39-летнему брату. Тот разместил его около гаража.

Потерпевший посчитал, что груз весом более 200 килограммов неподъемен, и никто не станет его забирать. Однако на деле оказалось иначе. Однажды он не нашел предмет на месте и тогда обратился в полицию.

Изучив камеры видео наблюдения, полицейские нашли автомобиль, который подъезжал к гаражу. 63-летний водитель «Лады Гранты» оказался причастен к хищению.

Как стало известно, мужчина случайно обнаружил скрученный сверток, когда подрабатывал таксистом. Он решил, что это брошенный кем-то брезент, и попросил сына перевезти его.

Когда он развернул сверток, то удивился находке. Батут решили разрезать на две части. Одну, с фигурами — выбросили, а другую — использовали в качестве укрытия для своей машины и прицепа.

В частном доме пенсионера полицейские нашли остатки батута. Восстановлению он не подлежит.

Против пенсионера возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Мужчине грозит до пяти лет колонии.

Задержанный в наручниках.
Задержанный в наручниках.
pexels.com

Примечательно, что это уже второй такой случай у потерпевшего. В прошлом году оставленный им на улице батут, также принадлежащий его брату-предпринимателю, был похищен. Однако тогда его нашли правоохранители и вернули хозяину в целости и сохранности.

Ранее в Кузбассе мужчина ограбил магазин одежды, а затем оскорбил полицейского.

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