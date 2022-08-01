Хитрый мужчина ограбил магазин одежды, а затем обругал полицейского

Перед судом в Кемеровской области предстанет ранее судимый 39-летний житель города Юрги, которого обвиняют в грабеже и публичном оскорблении представителя власти. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Кемеровской области

Как считает следствие, в марте 2022 года мужчина в магазине решил похитить куртки. Он надел их под свою одежду, а после этого пошел на выход.

Продавец заметила кражу и потребовала вернуть товар, однако мужчине удалось улизнуть из магазина. Вскоре он продал украденные куртки, однако имущество удалось вернуть.

Злоумышленника задержала именно продавец магазина, которая вызвала полицию. Мужчина был этим недоволен и разразился нецензурной бранью в адрес полицейского.

Против него возбудили уголовные дела по ч. 1 ст. 161 УК РФ (грабеж), ст. 319 УК РФ (публичное оскорбление представителя власти). Следователи уже передали все материалы на рассмотрение в суд.

Ранее генерала обвинили в трате денег Минобороны на свой дом.