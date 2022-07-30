Генерала обвинили в трате денег Минобороны на свой дом

Замкомандующего Южным военным округом (ЮВО) по материально-техническому обеспечению Виктора Воронова арестовали по обвинению в трате 2 млн рублей на благоустройство собственного дома и земельного участка, сообщили в Южном окружном военном суде, пишет РБК.

Генерал-лейтенант проходит по нескольким статьям — о злоупотреблении должностными полномочиями, получении взятки и мошенничестве. Защита уже обжаловала его арест.

В Минобороны ситуацию не комментируют, пишет bfm.ru.

Воронов в разные годы занимал высокие должности в Дальневосточном и Сибирском военных округах, был замкомандующего войсками Западного военного округа по материально-техническому обеспечению. Находился на той же должности в Северном флоте.

Ранее после ревизии против бывшего составителя оборонзаказа возбуждено уголовное дело.

А также лишили генеральского звания экс-начальника радиотехнических войск ВКС РФ.