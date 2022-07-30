30 июля
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

Генерала обвинили в трате денег Минобороны на свой дом

Замкомандующего Южным военным округом (ЮВО) по материально-техническому обеспечению Виктора Воронова арестовали по обвинению в трате 2 млн рублей на благоустройство собственного дома и земельного участка, сообщили в Южном окружном военном суде, пишет РБК.

Министерство обороны РФ.
Министерство обороны РФ.
vk.com/mil

Генерал-лейтенант проходит по нескольким статьям — о злоупотреблении должностными полномочиями, получении взятки и мошенничестве. Защита уже обжаловала его арест.

В Минобороны ситуацию не комментируют, пишет bfm.ru.

Воронов в разные годы занимал высокие должности в Дальневосточном и Сибирском военных округах, был замкомандующего войсками Западного военного округа по материально-техническому обеспечению. Находился на той же должности в Северном флоте.

Ранее после ревизии против бывшего составителя оборонзаказа возбуждено уголовное дело.

А также лишили генеральского звания экс-начальника радиотехнических войск ВКС РФ.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость