Генерала обвинили в трате денег Минобороны на свой дом

Генерал-лейтенант проходит по нескольким статьям — о злоупотреблении должностными полномочиями, получении взятки и мошенничестве. Защита уже обжаловала его арест.
В Минобороны ситуацию не комментируют, пишет bfm.ru.
Воронов в разные годы занимал высокие должности в Дальневосточном и Сибирском военных округах, был замкомандующего войсками Западного военного округа по материально-техническому обеспечению. Находился на той же должности в Северном флоте.
Ранее после ревизии против бывшего составителя оборонзаказа возбуждено уголовное дело.
А также лишили генеральского звания экс-начальника радиотехнических войск ВКС РФ.