После ревизии против бывшего составителя оборонзаказа возбуждено уголовное дело

Дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) было заведено на Харламова после того, как его приемник на посту произвел ревизию деятельности отставного полковника.
В частности, Харламова обвиняют в систематическом получении денег от гендиректора воронежского АО «РИФ» Александра Иванова. <Компания производит железнодорожный транспорт, гибридную микроэлектронику и электродвигатели.>
По версии следователей, Харламов получал деньги за обеспечение АО «РИФ» государственными контрактами — всего бывший замначальника ДОГОЗ получил от Иванова более 6,5 млн рублей.
Харламов был задержан и помещен под арест в ИВС ГУ МВД по Москве, а Иванов был освобожден от уголовной ответственности благодаря своим показаниям по делу., пишет Газета.Ru
Харламов признал свою вину, на данный момент он остается под двухмесячным арестом.
Ранее сообщалось, что в 2016 году на выполнении оборонзаказа Северного флота украли и «наварили» 750 млн рублей.