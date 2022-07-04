4 июля
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Происшествия

После ревизии против бывшего составителя оборонзаказа возбуждено уголовное дело

Главное военное следственное управление Следственного комитета России возбудило дело о коррупции в отношении бывшего заместителя начальника управления департамента Минобороны по обеспечению гособоронзаказа (ДОГОЗ) Леонида Харламова, ответственного за составление государственного оборонного заказа, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в СК.

Взятка.
Взятка.
22.мвд.рф

Дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) было заведено на Харламова после того, как его приемник на посту произвел ревизию деятельности отставного полковника.

В частности, Харламова обвиняют в систематическом получении денег от гендиректора воронежского АО «РИФ» Александра Иванова. <Компания производит железнодорожный транспорт, гибридную микроэлектронику и электродвигатели.>

По версии следователей, Харламов получал деньги за обеспечение АО «РИФ» государственными контрактами — всего бывший замначальника ДОГОЗ получил от Иванова более 6,5 млн рублей.

Харламов был задержан и помещен под арест в ИВС ГУ МВД по Москве, а Иванов был освобожден от уголовной ответственности благодаря своим показаниям по делу., пишет Газета.Ru

Харламов признал свою вину, на данный момент он остается под двухмесячным арестом.

Ранее сообщалось, что в 2016 году на выполнении оборонзаказа Северного флота украли и «наварили» 750 млн рублей.

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