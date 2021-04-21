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Происшествия

Пенсионер умер возле больницы, пока ехали медики из другого сибирского медучреждения

В Кемерове начали доследственную проверку после смерти мужчины вблизи городской больницы, сообщает «Интерфакс-Сибирь».

Мужчина умер возле больницы. Кемерово.
Мужчина умер возле больницы. Кемерово.
кадр из видео.

Накануне в соцсетях опубликовали видео, на котором проходивший рядом с больницей мужчина внезапно упал.

Прохожие попытались помочь умирающему, одна из женщин пошла за врачами в медучреждение.

По словам очевидца, медики якобы отказались подходить к лежащему на земле мужчине, поскольку они занимаются только ковидными больными.

«У 80-летнего мужчины произошло внезапное обострение хронического заболевания. Скорая приехала вовремя, через 14 минут. Шансов спасти его не было», — сообщили в Кузбасском центре медицины катастроф.

«По данному факту организована проверка. Предварительно, причиной смерти стал оторвавшийся тромб», — сообщили в региональном СК.

В горбольнице, рядом с которой произошел инцидент, пояснили, что на момент обращения очевидца на место якобы уже прибыла бригада медиков.

«К сожалению, зафиксировали мгновенную смерть кемеровчанина», — отметили в медучреждении.

Ранее сообщали, что в Алтайском крае во время пандемии резко сократилось количество пенсионеров.

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