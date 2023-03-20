Пенсионерка из Барнаула перевела мошенникам 500 тыс. рублей

Женщина думала, что вкладывает деньги в инвестиционные проекты, сообщает ГУ МВД России по Алтайскому краю.

В октябре 2022 года женщине позвонили «сотрудники» инвестиционной компании. Незнакомцы предложили инвестировать деньги и получить прибыль.

Доверчивая 62-летняя жительница региона через мобильное приложение оформила на себя кредит в размере 265 тыс. рублей.

Далее она, по указаниям мошенников, сняла деньги и перевела через банкомат. Остальную сумму она переводила разными частями через салоны связи и мобильные приложения.

Гражданка оформила на себя кредиты в нескольких банковских организациях. После этого «брокеры» перестали выходить с ней на связь.

Полиция возбудила уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в крупном размере» (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Ранее жительница Барнаула потеряла почти 30 тыс. рублей при заказе мебели в интернете.