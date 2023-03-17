17 марта
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Происшествия

Жительница Барнаула потеряла почти 30 тыс. рублей при заказе мебели в интернете

Горожанка стала жертвой мошенников, сообщает ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Мобильный телефон.
Мобильный телефон.
CC0

Женщина 1970 года рождения на одном из популярных сайтов нашла объявление о продаже мебели. Продавец объяснил ей, что товар — на складе в Новосибирске.

Мошенник предложил оформить заявку на доставку и выслал ссылку на оформление. После заполнения всех данных у женщины списали более 28 тыс. рублей.

Потерпевшая хотела позвонить продавцу, но его номер был недоступен. Горожанка поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину» (ч. 2 ст. 159 УК РФ).

Ранее жительница Бийского района чуть не потеряла полмиллиона рублей, если бы не вмешался банк.

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