26 июля
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

Пенсионерка на Land Cruiser Prado сбила пешехода на «зебре» в Барнауле

В Барнауле автомобиль Toyota Land Cruiser Prado сбил 57-летнего мужчину, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Об этом сообщает amic.ru со ссылкой на отделение пропаганды городской Госавтоинспекции.

ДТП. Аварийный знак. Пешеходный переход.
ДТП. Аварийный знак. Пешеходный переход.
altapress.ru

Наезд на пешехода случился на Павловском тракте неподалеку от здания № 200. В результате мужчина получил телесные повреждения. Его доставили в медучреждения для оказания помощи.

Сотрудники ГИБДД установили, что за рулем внедорожника находилась 71-летняя женщина. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства ДТП.

Ранее сообщалось, что жителю Алтайского края грозит 12 лет тюрьмы за пьяное вождение с тяжкими последствиями. Мужчина совершил ДТП, в котором один пассажир погиб на месте происшествия, а другой получил тяжкие травмы.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость