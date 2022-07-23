Пенсионерка на Land Cruiser Prado сбила пешехода на «зебре» в Барнауле

Наезд на пешехода случился на Павловском тракте неподалеку от здания № 200. В результате мужчина получил телесные повреждения. Его доставили в медучреждения для оказания помощи.
Сотрудники ГИБДД установили, что за рулем внедорожника находилась 71-летняя женщина. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства ДТП.
Ранее сообщалось, что жителю Алтайского края грозит 12 лет тюрьмы за пьяное вождение с тяжкими последствиями. Мужчина совершил ДТП, в котором один пассажир погиб на месте происшествия, а другой получил тяжкие травмы.