Жителю Алтайского края грозит 12 лет тюрьмы за пьяное вождение с тяжкими последствиями

Следственные органы завершили расследования уголовного дела против 33-летнего жителя Косихинского района, совершившего смертельное ДТП в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

Мужчина в октябре 2022 года в пьяном виде сел за руль автомобиля, но не справился с управлением, в результате чего машина слетела с дороги, протаранила бетонный блок и перевернулась. Один пассажир погиб на месте происшествия, а другой получил тяжкие травмы.

Действия автомобилиста квалифицированы следствием как нарушение ПДД, повлекшее смерть и тяжкий вред здоровью людей, совершенное в нетрезвом виде (п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ). Санкции статьи предусматривают от 5 до 12 лет лишения свободы.

Обвиняемый признал свою вину и раскаялся в содеянном. Уголовное дело передано в суд на рассмотрение.

Напомним, Кулундинским районный суд вынес вердикт по делу водителя автобуса «Яровое — Барнаул», который допустил столкновение с поездом на ж/д переезде в декабре 2021 года. Мужчине назначено наказание в виде 1,5 лет лишения водительских прав.