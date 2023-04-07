Пенсионерка пыталась догнать грабителей, которые отобрали у нее 370 тыс. рублей

В полицию Красноярска обратилась 72-летняя пенсионерка и рассказала, что в магазине двое мужчин выдернули у нее из рук сумку с 370 тыс. рублей и сбежали, сообщает РЕН ТВ.

Женщина пыталась догнать преступников. Тщетно.

Однако полицейские по горячим следам все же разыскали грабителей. Двое мужчин 27 и 35 лет оказались ранее судимы. Они решили напасть на женщину, когда еще в магазине — увидели в ее сумочке крупную сумму денег.

Правоохранители вернули женщине 246 тыс. рублей — остальную сумму злоумышленники потратили на спиртное и развлечения.

Ранее девочка-подросток дала отпор грабителю в сибирском регионе. На остановке общественного транспорта в Новосибирске неизвестный мужчина вырвал из рук несовершеннолетней дочери телефон и хотел скрыться.

Девочка смогла остановить злоумышленника и схватила его за ногу, а также применила болевой прием. После чего нападавший выбросил телефон и убежал.