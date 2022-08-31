Пенсионерка сбила 10-летнего ребенка на «зебре» в Барнауле

В Барнауле на улице Малахова иномарка Kia Picanto сбила 10-летнего ребенка. Об этом сообщает паблик « Инцидент Барнаул » в социальной сети «ВКонтакте».

Наезд на пешехода случился рядом с домом № 116 30 августа. В отделении пропаганды БДД городской Госавтоинспекции уточнили, что мальчик переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Ребенок получил телесные повреждения. Ему потребовалась госпитализация.

Полицейские установили, что за рулем автомобиля находилась 66-летняя пенсионерка. По факту ДТП правоохранительные органы проводят проверку. Они выясняют обстоятельства аварии.

Ранее сообщалось, что смертельный наезд на пешехода произошел в Горно-Алтайске вечером 28 августа. 61-летний мужчина попытался перебежать дорогу в неположенном месте перед приближающейся иномаркой Toyota Mark 2. В результате автомобиль сбил невнимательного человека.