Пьяный водитель без прав насмерть сбил перебегавшего дорогу деда на Алтае

Правоохранители выяснили, что 61-летний мужчина попытался перебежать дорогу в неположенном месте перед приближающейся иномаркой Toyota Mark 2. В результате автомобиль сбил невнимательного пешехода. Он получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался до прибытия медиков.
При этом машина продолжила движение и по инерции протаранила металлический забор ближайшего домовладения.
Полицейские проверили водителя иномарки. Им оказался 20-летний местный житель, у которого не было водительских прав. В ходе медосвидетельствования также выяснилось, что молодой человек находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.
Ранее сообщалось, что пьяный водитель вместе с нетрезвыми попутчиками поехал на тракторе сдавать металлолом, чтобы заработать. Нарушителей остановили в Омской области.