30 августа
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Происшествия

Пьяный водитель без прав насмерть сбил перебегавшего дорогу деда на Алтае

Смертельный наезд на пешехода произошел в Горно-Алтайске вечером 28 августа. Подробности ДТП сообщаются на официальном сайте МВД по Республике Алтай.

ДТП в Горно-Алтайске 28 августа
ДТП в Горно-Алтайске 28 августа
МВД по Республике Алтай

Правоохранители выяснили, что 61-летний мужчина попытался перебежать дорогу в неположенном месте перед приближающейся иномаркой Toyota Mark 2. В результате автомобиль сбил невнимательного пешехода. Он получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался до прибытия медиков.

При этом машина продолжила движение и по инерции протаранила металлический забор ближайшего домовладения.

Полицейские проверили водителя иномарки. Им оказался 20-летний местный житель, у которого не было водительских прав. В ходе медосвидетельствования также выяснилось, что молодой человек находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее сообщалось, что пьяный водитель вместе с нетрезвыми попутчиками поехал на тракторе сдавать металлолом, чтобы заработать. Нарушителей остановили в Омской области.

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