24 марта
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Происшествия

Пенсионерка убила сковородкой мужа

Пожилая женщина из Санкт-Петербурга забила мужа сковородкой до смерти, пишет Piter.tv.

Сковорода, посуда, готовка.
Сковорода, посуда, готовка.
СС0

Полицию вызвали соседи. Они рассказали, что слышали крики пенсионеров.

Прибывшие на место ЧП полицейские увидели тело 75-летнего мужчины. Его жена сообщила, что сделала это по соображениям самозащиты и не помнит, сколько именно раз ей пришлось ударить погибшего по голове сковородой, указывает Газета.Ru. Женщина рассказала, что муж регулярно издевался над ней.

Пенсионерка чувствовала себя плохо, ее госпитализировали.

Ранее барнаулец избил жену, потому что ему не понравились ее маникюр и прическа.

Он начал ссору, которая быстро переросла в избиение жены. Не меньше пяти раз мужчина ударил женщину по голове рукам, а затем не менее шести раз ударил ее ногой по телу.

После этого он схватил нож и отрезал жене прядь волос, начал угрожать ей убийством, подставив лезвие к горлу.

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