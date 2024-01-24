Пенсионерка заказала убийство своего сына за 1 млн рублей

68-летняя женщина ругалась с 42-летним сыном из-за скопленных денег и квартиры, которые они не могли поделить.

С помощью 52-летней подруги злоумышленница нашла "наемника", чтобы убить сына за 1 млн рублей. Мужчина согласился, но обратился в полицию. Сотрудники инсценировали убийство, сделали фейковые фото и отправили их заказчице.

Пенсионерку и ее подругу задержали при передаче денег. Возбудили уголовное дело по статье "Покушение на убийство". Женщинам грозит по 10 лет колонии.

Ранее барнаулец получил 11 лет за убийство возлюбленного бывшей девушки.

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