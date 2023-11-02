5 ноября
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Происшествия

Жена вместе с любовником убила своего мужа во время застолья

47-летнего мужчину убили его бывшая возлюбленная и ее новая пассия, сообщает РИА Новости.

Насилие. Кровь. Рана.
Насилие. Кровь. Рана.
https://unsplash.com/

Супруги подали заявление о расторжении брака, и в ночь на 1 ноября женщина со своим сожителем пришла в дом к бывшему мужу за вещами.

Втроем они употребляли спиртное.

Между супругами в ходе застолья произошел конфликт, и хозяина дома убили гости.

Любовник жены избил мужчину, связал его и обмотал шею электрокабелем. Жена наступила ему на горло и затянула кабель.

После они привязали потерпевшего к батарее и ушли.

Сейчас преступников заключили под стражу. Им проведут психолого-психиатрические экспертизы.

Ранее киллер в маске застрелил у "Магнита" судебного пристава.

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