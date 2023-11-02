Жена вместе с любовником убила своего мужа во время застолья

Супруги подали заявление о расторжении брака, и в ночь на 1 ноября женщина со своим сожителем пришла в дом к бывшему мужу за вещами.
Втроем они употребляли спиртное.
Между супругами в ходе застолья произошел конфликт, и хозяина дома убили гости.
Любовник жены избил мужчину, связал его и обмотал шею электрокабелем. Жена наступила ему на горло и затянула кабель.
После они привязали потерпевшего к батарее и ушли.
Сейчас преступников заключили под стражу. Им проведут психолого-психиатрические экспертизы.
Ранее киллер в маске застрелил у "Магнита" судебного пристава.