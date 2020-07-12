Перед Сростками произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. Образуется пробка (обновлено)

Очевидцы говорят о том, что столкнулись сразу четыре автомобиля. Один из участников аварии улетел в кювет. О пострадавших не сообщается.

В районе ДТП образуется пробка — движение по трассе плотное, особенно в выходные дни. Многие возвращаются с отдыха из Республики Алтай.

По данным «Бийского рабочего», многокилометровая пробка растянулась от села Суртайка до Сросток. На месте аварии работают сотрудники скорой помощи.

Накануне в Красногорском районе Алтайского края произошло смертельное ДТП. По данным краевой Госавтоинспекции, мужчина и женщина, которые находились в «Приоре», погибли на месте. Еще двое мужчин — водитель и пассажир — госпитализированы в больницу с травмами разной степени тяжести.