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Происшествия

Перед Сростками произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. Образуется пробка (обновлено)

12 июля на трассе Горно-Алтайск — Бийск произошло ДТП с участием нескольких автомобилей, сообщают подписчики паблика «Инцидент Барнаул».

ДТП. Аварийный знак.
ДТП. Аварийный знак.
altapress.ru

Очевидцы говорят о том, что столкнулись сразу четыре автомобиля. Один из участников аварии улетел в кювет. О пострадавших не сообщается.

В районе ДТП образуется пробка — движение по трассе плотное, особенно в выходные дни. Многие возвращаются с отдыха из Республики Алтай.

По данным «Бийского рабочего», многокилометровая пробка растянулась от села Суртайка до Сросток. На месте аварии работают сотрудники скорой помощи.

Накануне в Красногорском районе Алтайского края произошло смертельное ДТП. По данным краевой Госавтоинспекции, мужчина и женщина, которые находились в «Приоре», погибли на месте. Еще двое мужчин — водитель и пассажир — госпитализированы в больницу с травмами разной степени тяжести.

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