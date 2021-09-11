Стремительный переворот маршрутки в Бийске попал на видео

Момент ДТП в Бийске, в результате которого перевернулась маршрутка с пассажирами, опубликовали в сети.

Как уже сообщалось, авария случилась 11 сентября в 9:40. 60-летняя женщина за рулем Toyota Platz на перекрестке не предоставила преимущество в движении автобусу, который двигался по главной дороге и пользовался преимуществом в движении.

«В результате ДТП оба водителя транспортных средств получили телесные повреждения, были доставлены в лечебное учреждение, где им оказывается необходимая медицинская помощь», — выяснили автополицейские.

В салоне маршрутки находились два пассажира, они не пострадали.