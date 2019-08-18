Первый пошел: старейший в России вор в законе отказался от криминального статуса

Уроженец Казани Олег Мухаметшин, известный в преступном мире как Муха Люберецкий, отрёкся от титула «вор в законе». Он стал первым добровольным отказником после введения соответствующей уголовной статьи.

В заявлении, которое он подал на имя начальника ГУ МВД по Москве, он сообщил, что не считает себя вором в законе и добровольно отказался от «звания».

Ранее Мухаметшин был неоднократно судим за подделку документов, разбой, хранение оружия и побег из-под стражи. Свой титул он получил в 1994 году по рекомендации столичных воров в законе Андрея Исакова по прозвищу Роспись и Владимира Савоськина (Савоська). Теперь Мухаметшин носит фамилию Дегтярев, отмечает «Прайм Крайм».

Ранее сообщалось, что в Республике Татарстан задержали «вора в законе» Рашида Хачатряна, который в криминальных кругах известен как Рашид Джамбульский. В отношении него возбуждено уголовное дело по новой статье УК РФ «Занятие высшего положения в преступной иерархии».

Рашид Джамбульский. Скрин с YouTube

Операция по задержанию проводилась при поддержке Росгвардии в Оренбургской области. При обыске в доме правоохранители изъяли холодное оружие, сим-карты, сотовые телефоны, предметы с воровской символикой, а также более 1 млн рублей и 6 тысяч долларов.