Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
18 августа 24°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

Первый пошел: старейший в России вор в законе отказался от криминального статуса

Уроженец Казани Олег Мухаметшин, известный в преступном мире как Муха Люберецкий, отрёкся от титула «вор в законе». Он стал первым добровольным отказником после введения соответствующей уголовной статьи.

Тюрьма.
Тюрьма.
Анна Зайкова.

В заявлении, которое он подал на имя начальника ГУ МВД по Москве, он сообщил, что не считает себя вором в законе и добровольно отказался от «звания».

Ранее Мухаметшин был неоднократно судим за подделку документов, разбой, хранение оружия и побег из-под стражи. Свой титул он получил в 1994 году по рекомендации столичных воров в законе Андрея Исакова по прозвищу Роспись и Владимира Савоськина (Савоська). Теперь Мухаметшин носит фамилию Дегтярев, отмечает «Прайм Крайм».

Ранее сообщалось, что в Республике Татарстан задержали «вора в законе» Рашида Хачатряна, который в криминальных кругах известен как Рашид Джамбульский. В отношении него возбуждено уголовное дело по новой статье УК РФ «Занятие высшего положения в преступной иерархии».

Рашид Джамбульский.
Рашид Джамбульский.
Скрин с YouTube

Операция по задержанию проводилась при поддержке Росгвардии в Оренбургской области. При обыске в доме правоохранители изъяли холодное оружие, сим-карты, сотовые телефоны, предметы с воровской символикой, а также более 1 млн рублей и 6 тысяч долларов.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость