10 января
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Происшествия

Первое дело об ЛБГТ-пропаганде возбудили в России

В России возбудили первое дело по новой статье о пропаганде ЛГБТ. В нарушении обвиняют издательство «Попкорн букс». Об этом сообщили РИА Новости.

Санкции. Запреты.
Санкции. Запреты.
Pixabay.com

Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн сообщил в своем Telegram-канале, что после его запросов возбудили дело в отношении издательства «Попкорн букс».

Издательство обвиняют согласно статье 6.21 КоАП — ранее в нее внесли поправки законом о запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола. Этот закон приняла Госдума в декабре прошлого года.

Одновременно возбуждено дело по статье 20.1 «Мелкое хулиганство». Дело возбуждено 28 декабря ОМВД «Гольяново».

«Рассчитываю, что дело будет доведено до суда и „Попкорн букс“, бросившее государству открытый вызов, получит по заслугам», — отметил политик.

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