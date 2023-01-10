Первое дело об ЛБГТ-пропаганде возбудили в России

В России возбудили первое дело по новой статье о пропаганде ЛГБТ. В нарушении обвиняют издательство «Попкорн букс». Об этом сообщили РИА Новости.

Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн сообщил в своем Telegram-канале, что после его запросов возбудили дело в отношении издательства «Попкорн букс».

Издательство обвиняют согласно статье 6.21 КоАП — ранее в нее внесли поправки законом о запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола. Этот закон приняла Госдума в декабре прошлого года.

Одновременно возбуждено дело по статье 20.1 «Мелкое хулиганство». Дело возбуждено 28 декабря ОМВД «Гольяново».