Первое убийство в деле Политеховского маньяка рассмотрено

26 июня, прошло очередное заседание по делу Виталия Манишина, обвиняемого в убийствах Политеховского маньяка. Первый вменяемый ему эпизод, за 1989 год, закончили рассматривать. На то, чтобы рассмотреть все доказательства и выслушать всех свидетелей, понадобилось четыре судебных заседания. Об этом сообщил Калманский районный суд.

Свидетелей не допрашивали, изучали только письменные доказательства, связанные с убийством первой жертвы Людмилы Обидиной. В исследованные материалы входили, например, протокол осмотра места происшествия, заключения экспертиз, проверка показаний на месте. Рассматривались документы всех лет — как старые, так и полученные в ходе вновь запущенного следствия в 2023 году.



«В этом заседании участвовала потерпевшая, родственница погибшей, по видеоконференц-связи. По этому эпизоду закончили исследовать доказательства», — рассказали в суде.

О вине подсудимого пока говорить все равно рано. Приговор огласят по итогу слушаний по всем эпизодам.

Напомним, что именно с этого эпизода начался складываться паззл нераскрытого дела Политеховского маньяка. Сначала Манишина задержали по нему, после он сознался еще в 10 убийствах, в числе которых серия убийств абитуриенток 1999 года. Как раскручивалось дело и как следователи напали на след, можно прочитать здесь.

Следующее слушание назначено на 1 июля в 11:00. Будет рассмотрен следующий эпизод — из соображений безопасности заранее не сообщается, какой именно. Будут вызваны свидетели, потерпевшие подключатся по видеоконференции.

Ранее суд начал опрашивать свидетелей по делу Политеховского маньяка.

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