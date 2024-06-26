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Происшествия

Первое убийство в деле Политеховского маньяка рассмотрено

26 июня, прошло очередное заседание по делу Виталия Манишина, обвиняемого в убийствах Политеховского маньяка. Первый вменяемый ему эпизод, за 1989 год, закончили рассматривать. На то, чтобы рассмотреть все доказательства и выслушать всех свидетелей, понадобилось четыре судебных заседания. Об этом сообщил Калманский районный суд.

Заседание по делу Политеховского маньяка.
Заседание по делу Политеховского маньяка.
altapress.ru

Свидетелей не допрашивали, изучали только письменные доказательства, связанные с убийством первой жертвы Людмилы Обидиной. В исследованные материалы входили, например, протокол осмотра места происшествия, заключения экспертиз, проверка показаний на месте. Рассматривались документы всех лет — как старые, так и полученные в ходе вновь запущенного следствия в 2023 году.


«В этом заседании участвовала потерпевшая, родственница погибшей, по видеоконференц-связи. По этому эпизоду закончили исследовать доказательства», — рассказали в суде.

О вине подсудимого пока говорить все равно рано. Приговор огласят по итогу слушаний по всем эпизодам.

Напомним, что именно с этого эпизода начался складываться паззл нераскрытого дела Политеховского маньяка. Сначала Манишина задержали по нему, после он сознался еще в 10 убийствах, в числе которых серия убийств абитуриенток 1999 года. Как раскручивалось дело и как следователи напали на след, можно прочитать здесь.

Следующее слушание назначено на 1 июля в 11:00. Будет рассмотрен следующий эпизод — из соображений безопасности заранее не сообщается, какой именно. Будут вызваны свидетели, потерпевшие подключатся по видеоконференции.

Ранее суд начал опрашивать свидетелей по делу Политеховского маньяка.

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