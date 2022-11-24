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Происшествия

Первого «новогоднего» лесоруба задержали с незаконно вырубленными пихтами

В Залесовском лесничестве задержали «черного» лесоруба, который незаконно нарубил пихты для новогодней продажи.

Первого "новогоднего" лесоруба задержали с незаконно вырубленными пихтами
Первого "новогоднего" лесоруба задержали с незаконно вырубленными пихтами
minprirody.alregn.ru

Задержание произошло в ночь с 13 на 14 ноября на трассе Алтай — Кузбасс.

Полиция остановила автомобиль «Урал», в прицепе которого находились 154 пихты. Документов на груз у водителя не было.

Лесонарушитель — местный житель села Залесово Залесовского района — свою вину признал и показал место преступления, сообщает минприроды региона.

Сотрудники лесничества написали заявление в полицию.

Ранее минприроды края пообещали ловить охотников за новогодними елями. В прошлом году были задержаны девять нарушителей.

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