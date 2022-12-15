15 декабря
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Происшествия

Первокурсник университета МВД заболел ОРВИ и умер

В Ставрополе 17-летний молодой человек заболел ОРВИ и скончался, сообщает РЕН ТВ.

Медицина, реанимация. Врач.
Медицина, реанимация. Врач.
CC0

10 декабря самочувствие первокурсника филиала Краснодарского университета МВД России резко ухудшилось, юношу госпитализировали. В больнице молодому человеку диагностировали ОРВИ.

Врачи пытались спасти студента, однако через двое суток он скончался — у пациента остановилось сердце, и реанимировать его не удалось, пишет Газета.Ru.

Сейчас тело юноши отправили на экспертизу — установить точную причину гибели.

Между тем большой рост заболеваемости ОРВИ и гриппом наблюдают в Алтайском крае.

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