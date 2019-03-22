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22 марта
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Происшествия

Пешеход и росгвардеец устроили «дуэль» в Санкт-Петербурге

Двое мужчин — пешеход и сотрудник вневедомственной охраны Росгвардии — устроили «дуэль» на Большом проспекте Васильевского острова, сообщает АН «Оперативное прикрытие».

Росгвардия.
Росгвардия.
altapress.ru

В полицию обратился 40-летний снабженец коммерческой фирмы. Он заявил, что на въезде во двор его чуть не сбила Skoda. Водитель машины ругался, затем достал пистолет, выстрелил пешеходу в ноги и в сумку, а после заехал во двор.

Полицейские прибыли на место и нашли водителя. Им оказался 41-летний сотрудник Росгвардии. Он рассказал свою версию событий, согласно которой в ходе словесной перепалки пешеход ударил по его автомобилю, и ему пришлось дважды выстрелить в землю из травматического пистолета. С места происшествия изъяты две гильзы, пишет «Росбалт».

Гвардеец также написал заявление в полицию. Пешеход после этого заявил, что претензий к оппоненту не имеет и попросил прекратить проверку.

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