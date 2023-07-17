Песков: действие зерновой сделки прекращено

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о прекращении действия зерновой сделки. Об этом сообщает ТАСС .

По словам Пескова, черноморские договоренности фактически прекратили свое действие на 17 июля. Об этом ранее заявлял президент РФ Владимир Путин.

"К сожалению, часть, касающаяся России в этой черноморской договоренности, не выполнена до сих пор. Поэтому ее действие прекращается", - заявил пресс-секретарь.

Песков отметил, что Россия незамедлительно вернется к зерновой сделке, как только касающиеся ее договоренности будут выполнены.

Напоминаем, что в мае 2022 года генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выступил с предложением о смягчении ограничений для поставщиков российских удобрений в обмен на пропуск судов с зерном из украинских портов. Эти предложения поддержали Турция и Китай.

Турецкие власти также заявили, что могут предоставить гарантии безопасности поставок по Черному морю украинского зерна.

В Стамбуле состоялось подписание «зерновой сделки» 22 июля 2022 года. На церемонии присутствовали генсек ООН Гутерриш и турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган. Соглашение об экспорте зерна Россия и Украина заключили отдельно: каждая из стран подписала документ с Турцией и ООН.