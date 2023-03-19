Певица МакSим сорвала концерт в Сочи из-за плохого самочувствия

Концерт тура МакSим «Я буду жить» должен был пройти в Сочи 18 марта. Артистка до последнего не отменяла выступление, несмотря на плохое самочувствие, сообщает «Стархит».

Зрители сразу после начала концерта обратили внимание на необычный голос певицы, а также отсутствие привычного теплого общения с публикой и зажигательных танцев.

Очевидно, что звезда чувствовала себя крайне плохо и почти не могла работать. Фанаты изо всех сил поддерживали свою любимицу и подпевали как могли.

С трудом исполнив несколько композиций, певица положила микрофон и покинула сцену. За кулисами ей оказали помощь врачи, которые дежурили на площадке.

«Марине, действительно, внезапно стало плохо. Сейчас ее осматривают врачи. Она до последнего не хотела отменять концерт, так как это ее работа — дарить людям хорошее настроение, и работу она свою любит. Но организм не справился и дал сбой», — рассказал представитель артистки.

К слову, еще в Ростове-на-Дону несколько дней назад фанаты обратили внимание на усталый вид исполнительницы, который она старалась всячески скрыть.

Ранее певец Данко заявил, что МакSим страдает алкоголизмом и устроила из своей болезни пиар.