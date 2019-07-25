Пила против ЛГБТ: что известно о зверской гомофобной «игре» и «гейхантерах»

Друзья и знакомые Елены Григорьевой заявили о возможной причастности к ее убийству проекта «Пила», пишет «Афиша.Daily». Сайт этой организации сейчас заблокирован.
Кто стоит за проектом «Пила против ЛГБТ», неизвестно. В Телеграм-канале движения указано, что оно существует пять лет, сообщает «Собака.ru».
На своем сайте «Пила» предлагала молодым, спортивным мужчинам вознаграждение за физическую расправу над представителями ЛГБТ-сообщества.
«Дождь» уточняет, что о гомофобной «игре» «Пила против ЛГБТ» стало известно весной 2018 года. Тогда представителям ЛГБТ-сообщества из Уфы начали угрожать в интернете. Авторы «игры» использовали афиши с персонажем фильма ужасов «Пила», на которых была указана дата «башкирского сезона».
1 июля на сайте гомофобного проекта объявили новый сезон «охоты» на людей нетрадиционной ориентации и опубликовали список тех, для кого «Пила» приготовила «очень опасные и жестокие подарочки». В списке жертв была и Елена Григорьева.
«Пила» связывает себя со многими преступлениями против ЛГБТ-сообщества, однако официально их участие ни в одном из дел не доказано.