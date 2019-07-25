Пила против ЛГБТ: что известно о зверской гомофобной «игре» и «гейхантерах»

«Пила против ЛГБТ» — проект, участники которого называют себя «всероссийским движением гейхантеров». С его деятельностью связывают убийство гражданской активистки Елены Григорьевой в Санкт-Петербурге. Рассказываем, что известно о проекте «Пила против ЛГБТ».

Друзья и знакомые Елены Григорьевой заявили о возможной причастности к ее убийству проекта «Пила», пишет «Афиша.Daily». Сайт этой организации сейчас заблокирован.

Кто стоит за проектом «Пила против ЛГБТ», неизвестно. В Телеграм-канале движения указано, что оно существует пять лет, сообщает «Собака.ru».

На своем сайте «Пила» предлагала молодым, спортивным мужчинам вознаграждение за физическую расправу над представителями ЛГБТ-сообщества.

Насилие. unsplash.com

«Дождь» уточняет, что о гомофобной «игре» «Пила против ЛГБТ» стало известно весной 2018 года. Тогда представителям ЛГБТ-сообщества из Уфы начали угрожать в интернете. Авторы «игры» использовали афиши с персонажем фильма ужасов «Пила», на которых была указана дата «башкирского сезона».

1 июля на сайте гомофобного проекта объявили новый сезон «охоты» на людей нетрадиционной ориентации и опубликовали список тех, для кого «Пила» приготовила «очень опасные и жестокие подарочки». В списке жертв была и Елена Григорьева.