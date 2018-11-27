Пилот авиаперевозчика Vortex Air задремал в полете и проспал посадку

Инцидент произошел 8 ноября на борту самолета Piper PA-31 Navajo, выполнявшего чартерный рейс из Австралии на соседний остров Кинг. Но расследование произошедшего началось только сейчас. Пилот заснул за штурвалом и на 46 километров пролетел мимо места назначения.
Самолет совершил безопасное приземление в аэропорту Кинг-Айленд недалеко от города Карри, следует из данных системы отслеживания полетов. Тем не менее австралийское бюро транспортной безопасности назвало случай «серьезным нарушением», пишет aex.ru. Результаты расследования станут известны в марте 2019 года.