Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
27 ноября -8°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Происшествия
169

Пилот авиаперевозчика Vortex Air задремал в полете и проспал посадку

Пилот авиакомпании Vortex Air, совершающей туристические полеты по Австралии, заснул за штурвалом во время полета и пролетел мимо места посадки почти 50 километров, сообщает Lenta.ru.

Самолет в небе.
Самолет в небе.
Михаил Хаустов

Инцидент произошел 8 ноября на борту самолета Piper PA-31 Navajo, выполнявшего чартерный рейс из Австралии на соседний остров Кинг. Но расследование произошедшего началось только сейчас. Пилот заснул за штурвалом и на 46 километров пролетел мимо места назначения.

Самолет совершил безопасное приземление в аэропорту Кинг-Айленд недалеко от города Карри, следует из данных системы отслеживания полетов. Тем не менее австралийское бюро транспортной безопасности назвало случай «серьезным нарушением», пишет aex.ru. Результаты расследования станут известны в марте 2019 года.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Загрузка...
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость