ЧП в Шереметьево. Пилоты Boeing приняли «сбитого самолетом» за зайца

Гражданин Армении Альберт Епремян, погибший на взлетно-посадочной полосе (ВПП) в аэропорту"Шереметьево", не был депортирован, пишет Sputnik Армения . Мужчину сбил Boeing 737, выполнявший рейс Москва — Афины. Самолет при рулении на взлет столкнулся с 25-летним мужчиной, который оказался на летном поле. Мужчина погиб.

Отец погибшего Григор Епремян рассказал, что 25-летнему сыну не удалось обустроиться в Испании, поэтому он решил вернуться на родину. Билет на самолет ему купил дядя.

По словам отца погибшего, ситуация очень непонятная и трудно понять, что именно произошло.

Депортация без конвоя

Сообщалось, что молодого человека депортировали из Испании, но во время пересадки в Москве он сбежал, что привело к трагической гибели.

В миграционной службе Армении заявили, что испанская сторона не предупреждала Ереван о депортации гражданина республики. Более того, депортированный Епремян прилетел в московский аэропорт без конвоя, российские правоохранители также не привлекались к его сопровождению.

«Не курил»

Епремян-старший говорил с сыном несколько дней назад. Однако перед вылетом Альберт связывался с матерью и братом. У него все было хорошо. Григор Епремян также опроверг муссируемую в СМИ информации о том, что Альберт вел себя буйно и возможно находился под воздействием наркотиков или алкоголя.

«Исключено, он даже не курил», — отметил Епремян- старший.

Ранее 74-летний руководитель труппы «Русский национальный балет» Сергей Радченко рассказал, что армянин дебоширил в лайнере — бросался на пассажиров самолета с кулаками и буянил. По его словам, Епремян ударил и его без причины.

«Мой сын не был драчуном, вел здоровый образ жизни. Он бы побоялся лезть в драку, он был очень сильным и здоровым, но не был драчуном», — утверждает мужчина.

Пилоты приняли погибшего за зайца

В сети появилась аудиозапись разговора пилота самолета, сбившего ранее гражданина Армении на ВПП московского аэропорта в Шереметьево.

В аудиозаписи слышно, как один из пилотов говорит, что ими «всё сделано», соответствующие действия осуществлены, в том числе уборка, и у них «все нормально, никаких отказов и ничего такого не видно».

Узнал о трагедии из новостей

Епремян-старший рассказал, что о трагедии узнал в новостях.

Альберт — сын от первой супруги. Молодой человек окончил школу, пошел в армию в Армении, после пробовал обустроиться в России, однако не получилось, и он отправился к бабушке.

«Да, он очень хотел устроиться там, найти достойную работу и невесту, создать семью. Но, к сожалению, не вышло…», — рассказал отец погибшего.

Отец Альберта также объяснил, почему при нем был не паспорт, а военный билет и свидетельство на возвращение в Армению. По его словам, сын потерял документы, среди которых был его паспорт. Он обратился в посольство Армении, и ему выдали документы.

Что произошло

20 ноября около 20:10 в аэропорту Шереметьево при взлете пассажирского Boeing 737, летевшего в Афины, одной из стоек шасси смертельно травмировало 25-летнего мужчину. Сотрудники авиационной безопасности аэропорта обнаружили человеческие останки.

Погибший оказался гражданином Армении. По сообщениям СМИ, он был депортирован из Мадрида на родину с пересадкой в Москве. Якобы на «мадридском рейсе» парень устроил дебош.

На месте ЧП работали все экстренные службы. Вдоль полосы найдены фрагменты тела, а также пух от куртки и шнурок от обуви.

Из-за ЧП в аэропорту задержали восемь рейсов.

Версия

В разговоре с altapress.ru авиаторы недоумевали — как огромный самолет при взлете мог «вдруг» сбить мужчину на взлетно-посадочной полосе столичного аэропорта. По мнению экспертов, 25-летний житель Армении мог просто спрятаться в нише самолета. А во время взлета — выпасть оттуда, после чего его изуродовала стойка шасси.

Повреждения самолета

Впоследствии выяснилось. что у самолета, 20 ноября вечером сбившего 25-летнего гражданина Армении при вылете из аэропорта Шереметьево, поврежден фюзеляж.

В службах греческого аэропорта «Элефтериос Венизелос» (Афины) рассказали, что самолет «Аэрофлота» на летном поле встречали сотрудники полиции и наземных служб, которые после посадки тщательно осмотрели лайнер снаружи.

«Авиатехники совместно с полицейскими зафиксировали на стойках шасси следы биологического происхождения. На фюзеляже самолета обнаружены отверстия», — уточнили в аэропорту.

В гибели мужчины на взлетно-посадочной полосе аэропорта «Шереметьево» вероятность виновности пилотов «Аэрофлота» наименьшая, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Ространснадзора Виктора Басаргина.

По факту ЧП Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «нарушение требования транспортной безопасности при организации полетов». Росавиация создала спецкомиссию для расследования инцидента в «Шереметьево».