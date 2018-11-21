Сбивший гражданина Армении Boeing получил повреждения

У самолета, 20 ноября вечером сбившего 25-летнего гражданина Армении при вылете из аэропорта Шереметьево, поврежден фюзеляж.

В службах греческого аэропорта «Элефтериос Венизелос» (Афины) рассказали, что Boeing 737 из Москвы приземлился в 22:50 20 ноября, сообщает «Интерфакс».

Самолет российского перевозчика на летном поле встречали сотрудники полиции и наземных служб, которые после посадки тщательно осмотрели лайнер снаружи.

«Авиатехники совместно с полицейскими зафиксировали на стойках шасси следы биологического происхождения. На фюзеляже самолета обнаружены отверстия», — уточнили в аэропорту.

Вынесено решение о временной приостановке полетов этого лайнера, сообщил собеседник агентства.

Столкновение

После вылета самолета из аэропорта «Шереметьево» экипаж пассажирского лайнера сообщил диспетчерам о предположительном столкновении с животным на взлетно-посадочной полосе (ВПП) во время разгона. Экипаж принял решение не возвращать самолет в аэропорт вылета, так как системы не сигнализировали о повреждениях.

Погибший

При обследовании летного поля обнаружены останки гражданина Армении Альберта Йепремяна, депортированного ранее из Испании транзитом через Москву на родину. Предварительно, он сбежал с перронного автобуса перед посадкой на рейс в Ереван.

Следственный комитет опубликовал видео инцидента. Ведущий съемку сотрудник СКР отмечает, что вдоль полосы найдены фрагменты тела, а также пух от куртки и шнурок от обуви.

Выясняются обстоятельства происшествия в аэропорту Шереметьево.



По предварительным данным, сегодня около 20.10 при взлете самолета Боинг 737 «Шереметьево-Афины» одной из стоек шасси смертельно травмирован 25-летний мужчина.



На месте работают следователи и криминалисты СКР pic.twitter.com/qsH006sKPN — Следственный комитет (@sledcom_rf) 20 ноября 2018 г.

Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку после гибели мужчины.

Из-за ЧП в аэропорту задержали восемь рейсов. В настоящее время ограничения в аэропорту Шереметьево сняты. Рейсы выполняются по расписанию.

Версия

В разговоре с altapress.ru авиаторы недоумевают — как огромный самолет при взлете мог «вдруг» сбить мужчину на взлетно-посадочной полосе столичного аэропорта. По мнению экспертов, 25-летний житель Армении мог просто спрятаться в нише самолета. А во время взлета — выпасть оттуда, после чего его изуродовала стойка шасси.

Версия кажется правдоподобной, учитывая, что мужчина был депортирован из Испании. Возможно, он хотел избежать наказания на родине, скрывшись от правоохранителей.