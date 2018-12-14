Пилот вертолета обнаружил тела погибших техников в Антарктиде

Два человека погибли на американской исследовательской станции Мак-Мердо, расположенной в Антарктике, в результате несчастного случая, сообщает The New York Times. Тела работников обнаружил пилот вертолета, который доставил их на гору.

Погибшие — двое рабочих, которые выполняли плановое техническое обслуживание системы пожаротушения в здании на горе Ньюуолл в Сухих долинах, сообщает РБК.

К моменту обнаружения один из техников был мертв, другой подавал признаки жизни, однако позднее скончался в клинике.

Причины их смерти пока не сообщаются, однако следов насильственной смерти обнаружено не было. Личности погибших также не раскрываются, их родственники были оповещены о произошедшем.

Мак-Мердо — крупнейшее поселение в Антарктике с населением около 1,3 тыс. человек. Является крупнейшей исследовательской станцией на континенте.

Ранее сообщалось, что российский полярник порезал коллегу на антарктической станции «Беллинсгаузен». ЧП произошло 9 октября в столовой полярной станции.

Полярники находились на станции более полугода. Не исключено, что нападение стало результатом нагнетания обстановки в условиях нахождения в ограниченном пространстве.