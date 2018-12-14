Пилот вертолета обнаружил тела погибших техников в Антарктиде

Погибшие — двое рабочих, которые выполняли плановое техническое обслуживание системы пожаротушения в здании на горе Ньюуолл в Сухих долинах, сообщает РБК.
К моменту обнаружения один из техников был мертв, другой подавал признаки жизни, однако позднее скончался в клинике.
Причины их смерти пока не сообщаются, однако следов насильственной смерти обнаружено не было. Личности погибших также не раскрываются, их родственники были оповещены о произошедшем.
Мак-Мердо — крупнейшее поселение в Антарктике с населением около 1,3 тыс. человек. Является крупнейшей исследовательской станцией на континенте.
Ранее сообщалось, что российский полярник порезал коллегу на антарктической станции «Беллинсгаузен». ЧП произошло 9 октября в столовой полярной станции.
Полярники находились на станции более полугода. Не исключено, что нападение стало результатом нагнетания обстановки в условиях нахождения в ограниченном пространстве.