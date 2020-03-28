Пир во время чумы. Житель Барнаула решил отметить рождение ребенка на деньги шефа

Молодой человек из столицы Алтайского края предстанет перед судом за хищение крупной денежной суммы из сейфа в директорском кабинете. Он работал охранником и украл 315 тыс. рублей.

В свою рабочую смену охранник узнал от сожительницы о рождении ребенка. Он не мог не отметить это событие, но поскольку денег в кармане не было, решил грабануть сейф директора компании, где хранилась наличка.

Как сообщает сайт краевой прокуратуры, новоявленный отец с помощью кувалды взломал сейф и вытащил деньги. У него также хватило наглости оставить на месте преступления записку: «Ищите меня в Ялте».

Совершив преступление, охранник направился в роддом, где оставил сожительнице всего 10 тыс. рублей. Причем появление денег пояснил просто — премию выдали в честь рождения ребенка.

А уже после этого папаша купил дорогой коньяк, еду и снял номер в гостинице, где и загудел по-настоящему.

Вскоре барнаульца нашли и задержали. Свою вину он полностью признал и вскоре предстанет перед судом.