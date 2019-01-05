Пираты похитили шесть россиян у берегов Африки

Пираты напали в Гвинейском заливе на судно MSC MANDY, шедшее под флагом Панамы, но с российским экипажем на борту. Похищены шесть членов экипажа, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные спасательно-координационного центра (СКЦ) осморречфлота.