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Происшествия
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Пираты похитили шесть россиян у берегов Африки

Пираты напали в Гвинейском заливе на судно MSC MANDY, шедшее под флагом Панамы, но с российским экипажем на борту. Похищены шесть членов экипажа, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные спасательно-координационного центра (СКЦ) осморречфлота.

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Нападение произошло 1 января во время дрейфа в 20 милях от берега на траверзе порта Котоноу (Бенин).

На борту контейнеровоза находились 24 члена экипажа, в том числе 23 гражданина России и один гражданин Украины.

На борт ворвались 7−9 человек, вооруженные огнестрельным автоматическим и холодным оружием. Пираты начали грабить экипаж. Через два часа бандиты покинули судно, похитив шесть членов экипажа: капитана, старшего помощника, третьего помощника капитана, боцмана, фиттер-сварщика, повара). Среди оставшихся 18 членов экипажа раненых, пострадавших нет, сообщается в материалах структуры Росморречфлота.

«По информации ситуационно-кризисного центра МИД, вопросом освобождения похищенных членов экипажа занимаются консульские отделы в Нигерии и Бенине», — говорится в материалах СКЦ.

Согласно данным СКЦ, после нападения судно по указанию судовладельца последовало на рейд порта Лагос.

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