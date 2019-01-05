Пираты похитили шесть россиян у берегов Африки

Нападение произошло 1 января во время дрейфа в 20 милях от берега на траверзе порта Котоноу (Бенин).
На борту контейнеровоза находились 24 члена экипажа, в том числе 23 гражданина России и один гражданин Украины.
На борт ворвались 7−9 человек, вооруженные огнестрельным автоматическим и холодным оружием. Пираты начали грабить экипаж. Через два часа бандиты покинули судно, похитив шесть членов экипажа: капитана, старшего помощника, третьего помощника капитана, боцмана, фиттер-сварщика, повара). Среди оставшихся 18 членов экипажа раненых, пострадавших нет, сообщается в материалах структуры Росморречфлота.
«По информации ситуационно-кризисного центра МИД, вопросом освобождения похищенных членов экипажа занимаются консульские отделы в Нигерии и Бенине», — говорится в материалах СКЦ.
Согласно данным СКЦ, после нападения судно по указанию судовладельца последовало на рейд порта Лагос.