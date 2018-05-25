Глава Роскомнадзора назвал Дурова пиратом и обвинил в причастности к терактам в РФ

Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что основатель Telegram Павел Дуров придерживается пиратской философии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление чиновника в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
"К сожалению, философия создателей Telegram, как и создателей сети "ВКонтакте", находится в зоне абсолютно пиратской", — сказал глава Роскомнадзора на сессии по вопросам борьбы с интернет-пиратством.
Позднее Жаров добавил, что ситуация с соцсетью "ВКонтакте" изменилась в положительную сторону после того, как контроль над компанией взяли сотрудники Mail.ru Group, которые сделали шаги для легализации музыки и видео.
Однако в Telegram до сих пор "огромное количество нелегального, пиратского и экстремистского контента", пояснил глава ведомства.
"Очевидно, что требование ФСБ было вполне обоснованно, потому что Telegram использовался в ходе подготовки и проведения террористических атак", — отметил глава Роскомнадзора.
Также представитель Роскомнадзора назвал методы обхода блокировки Telegram "абсолютно пиратскими", упрекнул Дурова в том, что тот прячет мессенджер "за живым щитом транснациональных компаний".
13 апреля Таганский районный суд Москвы заблокировал Telegram на территории РФ. Решение связано с отказом администрации сервиса предоставлять ключи шифрованию от мессенджера для ФСБ, чтобы силовики получили доступ к переписке пользователей.
Изначально сотрудники Роскомнадзора пытались веерно заблокировать мессенджер, внося в реестр запрещенной информации миллионы IP-адресов крупных транснациональных компаний, включая Google и Amazon. Однако позднее в ведомстве решили отказаться от такой тактики.
"Команда мессенджера разрабатывает способы обхода блокировок, мы разрабатываем новые ресурсы, чтобы блокировать его быстро, точечно и эффективно. Процесс будет продолжаться. Полагаю, что мы достигнем успеха", — сказал Жаров.
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