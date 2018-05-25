Глава Роскомнадзора рассчитывает на успех в полной блокировке Telegram

Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил "Известиям", что рассчитывает на успех блокировке мессендежра Telegram. Однако глава ведомства затруднился ответить, когда она желаемая полная блокировка может произойти.
"Команда мессенджера разрабатывает способы обхода блокировок, мы разрабатываем новые ресурсы, чтобы блокировать его быстро, точечно и эффективно. Процесс будет продолжаться. Полагаю, что мы достигнем успеха", — сказал Жаров.
По сведениям главы Роскомнадзора, на разных гаджетах разная степень деградации мессенджера: "где-то 15%, где-то 30%".
Точный срок, когда может произойти полная блокировка мессенджера, он назвать затруднился. Также Жаров не стал отвечать, какие именно методы блокировок будут использовать в ведомстве, так как это, по его мнению, поможет команде Telegram найти методы защиты от них.
"Полная блокировка Telegram — это процесс. У нас был опыт с менее сложным технически мессенджером — интернет-рацией Zello. Он заблокирован. На это ушло около четырех месяцев", — заключил Жаров.
Сам Жаров пользуется несколькими мессенджерами. "Мне нравится швейцарская разработка — мессенджер Threema. Я пользуюсь Signal, WhatsApp, "ТамТамом", Dialog — и отечественными, и зарубежными разработками", — рассказал глава ведомства.
Ранее Роскомнадзор заявлял, что собирается проверить социальную сеть Facebook до конца года.
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