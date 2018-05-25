Глава Роскомнадзора рассчитывает на успех в полной блокировке Telegram

"Команда мессенджера разрабатывает способы обхода блокировок, мы разрабатываем новые ресурсы, чтобы блокировать его быстро, точечно и эффективно. Процесс будет продолжаться. Полагаю, что мы достигнем успеха", — сказал Жаров.

По сведениям главы Роскомнадзора, на разных гаджетах разная степень деградации мессенджера: "где-то 15%, где-то 30%".

Точный срок, когда может произойти полная блокировка мессенджера, он назвать затруднился. Также Жаров не стал отвечать, какие именно методы блокировок будут использовать в ведомстве, так как это, по его мнению, поможет команде Telegram найти методы защиты от них.

"Полная блокировка Telegram — это процесс. У нас был опыт с менее сложным технически мессенджером — интернет-рацией Zello. Он заблокирован. На это ушло около четырех месяцев", — заключил Жаров.

Сам Жаров пользуется несколькими мессенджерами. "Мне нравится швейцарская разработка — мессенджер Threema. Я пользуюсь Signal, WhatsApp, "ТамТамом", Dialog — и отечественными, и зарубежными разработками", — рассказал глава ведомства.

Ранее Роскомнадзор заявлял, что собирается проверить социальную сеть Facebook до конца года.