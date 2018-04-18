Роскомнадзор может заблокировать Facebook до конца 2018 года

Уже в этом году Роскомнадзор может заблокировать Facebook, если компания не выполнит требования закона о локализации баз данных на территории России. Об этом сообщил глава ведомства Александр Жаров, пишет "Интерфакс".
Александр Жаров,
глава Роскомнадзора:
— Я постоянно слышу: Жаров все спускает с рук Facebook, потому что там какие-то особые отношения. Нет никаких особых отношений, в последнюю мою встречу с его представителями в феврале мы еще раз проговорили нашу позицию.
До конца 2018 года Facebook проверят. Есть несколько пунктов, которые должны быть выполнены: локализация баз данных российских граждан на территории России и удаление всей запрещенной информации.
"Если ничего из этого или что-либо из этого не будет выполнено, или российское государство не будет проинформировано о намерении провести такие действия, то, очевидно, встанет вопрос о блокировке", - заявил Жаров.
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